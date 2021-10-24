banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de Sonbahar Temizlik Harekâtı

Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı ekipler, Kocaeli’nin 12 ilçesinde köşe bucağı temizliyor, Kocaelililer her gün tertemiz bir şehre uyanıyor

Kocaeli'de Sonbahar Temizlik Harekâtı

24 Ekim 2021 Pazar 20:50

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, günlük rutin hizmetlerinin yanı sıra kent genelinde sonbahar temizliği harekâtı başlattı. Kocaeli’nin 12 ilçesinde aralıksız hizmet veren ekipler, mazgallardan park ve bahçelere, yol kenarlarından piknik alanlarına kadar ayak basmadık yer bırakmıyor.

 

KENTİN HER KÖŞESİNE HİZMET

Kocaeli’de sonbaharın gelişiyle birlikte dökülen yapraklar, yağışlı havalar nedeniyle oluşan olumsuz koşullar çevrede hoş olmayan görüntülere yol açıyor. 3.626 km2’lik yüzölçümüne sahip Kocaeli’nin her metrekaresine hizmet götüren Park ve Bahçeler ekipleri, sonbaharla birlikte temizlik faaliyetlerine ağırlık verdi. Kentin her köşesinde dökülen yapraklar toplanıyor, tıkanan mazgallar açılıyor, park ve bahçeler, yaya köprüleri ve asansörler elden geçiriliyor, her köşenin tertemiz kalması sağlanıyor. Ekipler yaşanan trafik kazaları sonucunda diğer araç ve sürücülerin olumsuz bir şeyle karşılaşmaması ve yolun en kısa sürde trafiğe açılması için de olay yerinde temizlik çalışması yapıyor.

 

TEMİZ ŞEHİR KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın çizdiği Mutlu Şehir Kocaeli hedefine yaptığı park ve bahçelerle, mesire alanlarıyla, sahil parklarıyla destek veren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, hayata geçen her hizmetin ilk günkü gibi yepyeni, bakımlı ve temiz kalması için de çalışıyor. Her türlü donanıma sahip ekipler 12 ilçenin tamamında sonbaharın getirdiği olumsuz şartları ortadan kaldırmak için köşe bucağı temizliyor, pırıl pırıl bir hale getiriyor. Her sabah işe veya okula gitmek için yola çıkan Kocaelilileri, tertemiz bir şehir bekliyor.     













Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’nin Kültür Ve Sanata İhtiyacı Var! Kocaeli’nin Kültür Ve Sanata İhtiyacı Var!
Ulaşım Personeline İlk Yardım Eğitimi Ulaşım Personeline İlk Yardım Eğitimi
Körfez Köy Yollarında Asfaltlama Çalışmaları Körfez Köy Yollarında Asfaltlama Çalışmaları
Başkan Büyükakın, “Onlar için rant varsa proje var” Başkan Büyükakın, “Onlar için rant varsa proje...
USTALAR İş Sahibi Oldu USTALAR İş Sahibi Oldu
Darıca Nene Hatun Stadında Yoğun Çalışma Darıca Nene Hatun Stadında Yoğun Çalışma
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli’nin Kültür Ve Sanata İhtiyacı Var!
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız kent sosyal hayatıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Yıldız,...

Haberi Oku