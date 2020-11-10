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Kocaeli’de Su Sıkıntısı Bulunmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli’nde su sıkıntısı yaşanmadığını belirtti. İlimizin içme suyu ihtiyacının yıllık yüzde 80’inini karşılayan Yuvacık Barajı, yaz aylarında artan su kullanım miktarı ve düşük yağışlar nedeniyle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında en düşük olduğu seviyeye inmektedir. Bundan dolayı Yuvacık Barajında 9 Kasım, yani bugün itibariyle, % 24 seviyesinde ve 12 milyon 220 bin m3 su bulunmaktadır.

Kocaeli'de Su Sıkıntısı Bulunmuyor

10 Kasım 2020 Salı 09:16

SAPANCA’DAN 7 MİLYON M³ SU ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, sonbahar aylarında mevsim normallerinin altında devam eden yağışlar nedeniyle Yuvacık Barajındaki seviyenin inmesi üzerine B planı olarak kullanıldığı Sapanca Gölü’nden 23 Eylül tarihi itibariyle su alımına başlandı. Sapanca Gölü Terfi Merkezinden 3 pompa ile Başiskele Kullar İçme suyu Arıtma Tesisine şimdiye kadar, toplamda 7 milyon 113 bin 821 m³ su alımı gerçekleştirmiştir. Yuvacık Barajından alınan su ile birlikte arıtılan içme suyu, şebekeye verilerek abonelerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanmaktadır.

 

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Kocaeli’nde su sıkıntısı bulunmamaktadır. Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte şehre verilen su tüketimi azalmıştır. Önümüzdeki dönemde mevsim normallerine bağlı olarak yağışlar beklenmektedir. Buna rağmen İSU Genel Müdürlüğü olarak yaşanabilecek her türlü susuzluk riskine karşı gerekli önlemler alınmıştır. Sapanca gölünün yanı sıra ihtiyaç halinde  C Planı olarak hazır halde bekletilen derin su kuyuları devreye alınacaktır. Ayrıca, Kandıra Namazgah Barajı’nda bugün itibariyle yüzde 60 oranında olmak üzere 13 milyon 640 bin m3 su bulunmaktadır. Namazgah  Barajı’ndan Kandıra ve çevresi ile İzmit, Körfez ve Derince ilçelerinin kırsal yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacı karşılanmaktadır.

 

TASARRUFA DİKKAT

Gözümüz gibi baktığımız ve kalitesini koruduğumuz içme suyumuzu, tasarruf kurallarına önem vererek gönül rahatlığı ile çeşmelerinizden içebilir ve her türlü ihtiyaçlarınızda kullanabilirsiniz.

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