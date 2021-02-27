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Kocaeli'de şüpheli ölüm

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kocaeli'de şüpheli ölüm

27 Şubat 2021 Cumartesi 13:54

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Okur Sokak'ta ikamet eden Mehmet Ali Serbest'ten (54), haber alamayan komşuları Serbest'in evine gitti.

Evin ışıklarının açık olması ve kapının açılmaması üzerine şüphelenen komşuları, girdikleri evde Serbest'i yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Ali Serbest’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından Serbest'in cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



AA
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