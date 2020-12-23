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Kocaeli'de tanker ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de tanker ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

23 Aralık 2020 Çarşamba 11:12

- İtfaiye ekipleri, asit yüklü tankere önlem amacıyla köpük sıktı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul yönüne giden İsmail T. idaresindeki 41 DC 049 plakalı sülfürik asit yüklü tanker, aynı yönde seyreden Bahri A. yönetimindeki 10 AEB 091 plakalı toprak yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İsmail T. ile yanındaki Erol Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönü İzmit kesiminde uzun araç konvoyu oluştu. 

Bu arada, çarpmanın etkisiyle hasar gören asit yüklü tankere itfaiye ekiplerince önlem amacıyla köpük sıkıldı.

Karayolu ekiplerinin temizleme çalışması ve tankerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden 



AA
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