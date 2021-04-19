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Kocaeli'de tartıştığı kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de tartıştığı kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

19 Nisan 2021 Pazartesi 10:15

Alınan bilgiye göre, Yuvacık Yakacık Mahallesi'nde iftar için bir arkadaşının evine giden 52 yaşındaki Necmi A, iftarın ardından evden ayrıldığı sırada bahçede karşılaştığı eşi Ayşe A. ve eşinin kardeşi Mehmet Emin Ö. (36) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Emin Ö, yanındaki tabancanın kabzasıyla eniştesinin başına vurduktan sonra göğsüne bir el ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Necmi A, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan bir fırında şoför olarak çalıştığı öğrenilen evli ve 5 çocuk babası Necmi A'nın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, acil servis önünde sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri, Necmi A'nın kayınbiraderi zanlıyı gözaltına aldı.




AA
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