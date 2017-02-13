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Kocaeli'de terör propagandasına 6 gözaltı

Kocaeli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıklarını belirlediği kişilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Sosyal medyadan örgüt lehine paylaşımlarda bulunduğu, devlet kuruluşları ile yöneticilerine hakaret ettiği ve aşağıladığı tespit edilen F.İ., V.A., M.A., V.H., N.S. ve H.K. gözaltına alındı. 6 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de terör propagandasına 6 gözaltı

13 Şubat 2017 Pazartesi 22:50

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Kocaelide Terör Propagandasına 6 Gözaltı
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