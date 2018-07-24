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Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmit'te kamyonet ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

24 Temmuz 2018 Salı 17:49

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Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde giden E.D.'nin kullandığı 41 NR 090 plakalı gazlı içecek yüklü kamyonet, A.Ç. idaresindeki 31 EJ 874 dorse plakalı tırla Halkevi mevkisinde çarpıştı.


Kamyonette yolcu olarak bulunan Yunus Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, aracın sürücüsü E.D. ve aynı araçtaki A.Y. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambülanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan gazlı içecekler yola savruldu, yolun kapanması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. 

Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat duran D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.



AA
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