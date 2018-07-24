Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde giden E.D.'nin kullandığı 41 NR 090 plakalı gazlı içecek yüklü kamyonet, A.Ç. idaresindeki 31 EJ 874 dorse plakalı tırla Halkevi mevkisinde çarpıştı.
Kamyonette yolcu olarak bulunan Yunus Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, aracın sürücüsü E.D. ve aynı araçtaki A.Y. yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambülanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan gazlı içecekler yola savruldu, yolun kapanması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat duran D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
AA