Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre dün akşam 21.00 sularında D-605 karayolu Kocakaymaz Kayıplar mevkisinde Osman Ersöz idaresindeki kamyonet, karşı yönden gelen Rasim Zeybel'in kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, Tuğba Zeybel (20) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile Yusuf ve Seher Zeybel yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-605 karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.