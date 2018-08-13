banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sağlık ekipleri, devrilen otomobildeki yaralıya, aracın bagajdan girerek ilk müdahaleyi yaptı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:49

banner346

Kocaeli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LHR 50 plakalı otomobil, Kuruçeşme Yenimahalle mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralanan İ.Ç, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, araçtaki diğer yaralı B.Ç'ye ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bagajdan otomobile girerek ilk müdahaleyi yapabildi. 

Sedyeye alınarak otomobilden çıkarılan B.Ç, Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze GazetesiGebzeYaralıTrafik KazasıKazaTrafikKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonu Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonu
Kocaeli'de Mavi Bayraklı Plajlara Denetim Kocaeli'de Mavi Bayraklı Plajlara Denetim
Sokakta Bıçaklı Saldırı Girişimi Sokakta Bıçaklı Saldırı Girişimi
Piknik Dönüşü Kaza Yaptılar Piknik Dönüşü Kaza Yaptılar
Kocaeli’nin deprem ayıbı Kocaeli’nin deprem ayıbı
Darıca Finali İdo İle Yaptı Darıca Finali İdo İle Yaptı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonu
Operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli daha yakalandı.

Haberi Oku