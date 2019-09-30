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Kocaeli'de trafik kazasında: 1 ölü, 2 yaralı

Dilovası'nda hafif ticari aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazasında: 1 ölü, 2 yaralı

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:46

Alınan bilgiye göre, Neriman D'nin kullandığı 07 HSD 73 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu İstanbul yönü Batı Kavşağı'nda başka bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtan fırlayarak yola savrulan  sürücü Neriman D, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Neriman D, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta sıkışan Ahmet D. ve Rabia D ise ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere götürüldü.



AA
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