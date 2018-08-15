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Kocaeli'de Tünelde Araç Yangını

Yangın nedeniyle tünelde biriken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de Tünelde Araç Yangını

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:39

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki tünelde çıkan araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Cemil Dilek idaresindeki 41 RZ 165 plakalı otomobil, Korutepe Tüneli'nde motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı.

Dumanların tünelde birikmesi üzerine diğer araçlardaki çok sayıda kişi sığınma bölümlerine kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale ederken, 2 kişi Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İstanbul istikameti, tünelde biriken dumanın tahliye edilmesinin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



AA
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