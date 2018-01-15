Kocaeli’de Türk Dünyası zirvesi!



Türk Dünyası’na yönelik çalışmalarımız, gazeteci ve belgeselci olarak devam ediyor. Mesleğimizde 43 yılı geride bıraktık. 1992 yılında yurt dışına Balkan Ülkelerine giderek çıkmaya başlamıştım. Bugün belgesel çekip araştırma yaptığımız ülke sayısı 80’e yaklaştı. Bunların büyük bir kısmı Türk-İslam coğrafyası. Gerçekten Tük-İslam coğrafyasıyla ilgili araştırma yapmak, gezmek ve görmek gerekiyor.

Türk Dünyası Gazeteciler Zirvesi’nin Kocaeli’de toplanması dolayısıyla Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel başkanı Menderes Demir, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Dış İlişkiler Sorumlusu Bayram Bayrammuhammedov ve Türk Dünyası film festivaline destek veren Kazakistan El Farabi Devlet Üniversitesi basın Hakla İlikliler Daire başkanı Dauren Dyussebayev Gebze’de bizleri de ziyaret ettiler. Kendilerine Gebze basın tarihiyle ilgili ve gazetemizin 33yıllık geçmişi hakkında bilgiler verdikten sonra Gebze ve Kocaeli’nin Tük sanayi tarihinde ki yeri, tarih, kültür ve turizm potansiyeli, nüfus yapısı hakkında bilgiler verdik.

AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİ’NE ZİYARET

Heyet üyeleriyle, AGRT’nin Merkezini ziyaret ederek derneğin çalışmaları ve özellikle Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Belgesel Film Festivali’ne katkılarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunup, derneğin sosyal sorumluluk projesi olan Tarihimi Öğreniyor, tabiatımı seviyorum projesi kapsamında Sakarya Meydan Muharebesiyle ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verip, çalışmalarla ilgili konuştuk. Bu sosyal sorumluluk çalışmasının Proje ortağı olan TDGF Genel Başkanı Menderes Demir’e desteklerinden dolayı da teşekkür Belgesi takdim ettik.

İKTAV BELGESEL YAYINCILIK KÜTÜPHANESİ’Nİ ZİYARET

Heyet üyeleriyle birlikte daha sonra İKTAV İlim Kültür tarih araştırmaları Merkezinin ziyarete Ederek, kütüphanede yer alan görsel, yazılı ve arşiv belgeleriyle ilgili bilgiler verip, araştırma merkezimizin önümüzde ki dönemde Kültür Bakanlığı’na başvurarak araştırma kütüphanesi olması için yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Ayrıca yarın açılacak sergide yer alan Kocaeli Basın tarihi, deprem fotoğraflarının yer aldığı gazeteler, 1960 İhtilalinde Menderes ve Bakanların idam edildiği Gazetelerin orijinal nüshaları, 15 Temmuz Darbe Girişimine dair gazete manşetlerinin de yer aldığı gazete nüshalarını da heyet üyelerine takdim ettik.

ÇETİN GÜROL ZİRVEYİ DEĞERLENDİRDİ

Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol, zirveyle ilgili yaptığı açıklamada, Atatürk'ün hayatının ilk ve tek basın toplantısını 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de yaptığını belirterek, Atatürk'ün Cumhuriyet'in temellerini burada attığını söyledi.

Gürol, bu kapsamda 16 Ocak'ın her yıl Kocaeli'de "Basın Onur Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Bu yıl kutlama etkinliklerini kapsamlı hale getirdiklerini dile getiren Gürol, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova ve Bulgaristan'dan 70 akademisyen ve gazetenin katılımıyla Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi düzenleyeceklerini kaydetti.

Çetin Gürol, 3 gün sürecek zirvede mesleğin sorunlarını ve Milli Mücadele'de Türk basınının önemini ortaya koyacaklarını vurgulayarak, zirveye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Kocaeli Ticaret Odası da katkı sundu. Burada paneller olacak, çalıştay olacak, bildiriler yayınlanacak. Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz gazetecilik yarışmasında ödüller, 16 Ocak'ta dağıtılacak. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, törene katılacak. 32 kentten cemiyet başkanlarımız olacak."

Kocaeli'deki bir iletişim lisesinde stüdyo ve haber merkezi kurulmasında öncülük yaptıklarını, bunun da açılışının yapılacağını anlatan Gürol, yoğun bir gündemle zirvenin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gürol, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 178 gazeteciye dizüstü bilgisayar dağıtılacağını aktararak, yerel basın konusunda çalışma yapan akademisyenlerin de Kocaeli'de olacağını söyledi.

Mesleki sorunları çözme noktasında tespitler yaparak çözüm yollarını ortaya koyacaklarını belirten Gürol, şöyle konuştu:

"İnternet medyası kanunu Meclis'te taslak olarak bekliyor. Ona eklenmesi gereken maddeler vardı. Biz de bunları önceden tespit etmiştik. İllerden gelen cemiyet başkanları da sorunlarını getirecekler ve burada bunları tartışacağız. Beyin jimnastiği olacak. Yerel televizyon ve gazetelerin durumları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu ile ilişkilerde yaşanan aksaklıklara yönelik çalışmalar olacak. Balkanlar ve Türk dünyasındaki gazetecilerin sorunlarını da konuşup çözüm yolu üreteceğiz. Bu noktada akademisyenlerin de katıldığı Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi ilk defa oluyor. 16 Ocak Basın Onur Günü'nün Türkiye genelinde kutlanması için geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımızı sürdüreceğiz."