Kocaeli'de ulaşıma zam!

Bugün yapılan UKOME toplantısından önemli kararlar çıktı. Bunlardan biri de toplu taşımaya yapılan zam. Otobüs ücretlerinde tam 2 lira 30 kuruştan 2 lira 50 kuruşa çıktı. İndirimli ücret 1 lira 75 kuruştan 2 liraya çıktı. Öğrenci 1 lira 50 kuruş olarak kaldı. Tek biniş ise 2 lira 80 kuruştan 3 lira 50 kuruşa çıktı.

Zam sadece kent merkezinde değil tüm ilçelerde ulaşım ücretlerine geldi.

DENİZ OTOBÜSÜ

Deniz otobüsü ücretine de zam geldi. 2 lira 75 kuruş olan deniz otobüsü ücreti, 3 liraya çıktı.

Zamların ne zaman yürürlüğe gireceği henüz kesinleşmese de 1 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği tahmin ediliyor.