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Kocaeli'de “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi“

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürlüğü ve KOSGEB arasında, uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Kocaeli'de 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'

27 Aralık 2018 Perşembe 13:07

TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıkalamada, TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Muhammed Hanefi Akbulut, İŞKUR Kocaeli İl Müdür Vekili Muhammed Açıkgöz ve KOSGEB KOBİ Uzmanı Yasir Karaoğlu'nun katılımlarıyla protokole imza atıldığı kaydedildi.

Program kapsamında eğitimlerin 4 gün süreceği bildirilen açıklamada, girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımının yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, program sonunda başarılı olanlara sertifika verileceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Eğitimler 17-20 Ocak 2019 tarihinde yapılacak. Program kapsamında verilecek eğitimlerde, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, iş planı kavramı ve öğeleri dersleri yer alacak. Ayrıca adaylar, iş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmalarına da katılma fırsatı bulacak. Başvuralar 31 Aralık 2018 tarihine kadar kocaeli.tugva.org adresinden yapılabilecek.



AA
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