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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları

Kocaeli'de geçen ay yapılan operasyonlarda, 70 kilogramı aşkın eroinin de yer aldığı çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:34

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Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca temmuz ayında çok sayıda operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda 70 kilo 350 gram eroin, 25 kilo 903 gram esrar, 71 gram 72 miligram sentetik kannabinoid, 6 bin 568 kök Hint keneviri, 25,9 gram metamfetamin, 11,5 gram kokain, 3 bin 379 uyuşturucu hap ile 1,9 gram skunk ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceği dile getiri



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Gebze GazetesiGebzeEroinOperasyonUyuşturucuKocaeli
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