Kocaeli'de Yağ Aldırma Ameliyatının Ardından Ölüm İddiası

( AA) - Kocaeli'de yağ aldırma ameliyatından bir gün sonra yaşamını yitirdiği iddia edilen Dilek Utar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren Utar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın önüne geçmekte ciddi gayretleri olmasına rağmen estetik cerrahi, mide küçültme ve yağ aldırma operasyonlarında maalesef kentte üzücü bir olay yaşadıklarını ifade eden Durmaz, konuyu basından öğrenerek aileye ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Durmaz, konuyla ilgili gerekli çalışmayı başlattıklarını dile getirerek, "Konuyla ilgili soruşturma açtık. Bununla ilgili çalışmalar, bilgi, belge toplama işleri ve gerekli kişilerle görüşme işlemleri devam ediyor. İşin adli boyutu var. Biz idari kısmıyla ilgili soruşturma başlattık. Neticede hasta kayıtları, hastaneden alacağımız belgeler ve de ilgili kişilerden atadığımız soruşturmacının toplayacağı bilgi, belge ve şahitler konuya ışık tutacak." şeklinde konuştu.

- "Mevzuatlar çerçevesinde gereken yapılacak"

Olayın otopsi raporuyla daha net ortaya çıkabileceğini anlatan Durmaz, "Bu konuda bir ihmal, yapılması gereken bir işlemde gecikme ya da yapılmama durumu söz konusuysa mevzuatlar çerçevesinde gereği yapılacaktır. Keşke bu olaylar olmasa. Vatandaşımızın da bu konuda bilinçli olması lazım. Doğal olarak bu işlemleri yürütmesi beklenen, bunu cerrahi yola başvurmaksınız da çözebileceğini bilmesi gerekir. İlk başta cerrahi düşünmesinler." ifadesini kullandı.

Durmaz, Sağlık Bakanlığının hasta, doktor ve hastane konularında mevzuatının açık olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ameliyatı yapan doktorumuzun bizden çalışma belgesi var. Özel muayenehane işletebilir belgesi var. O konuda hiçbir belge eksiği yok. Kaldı ki cerrah olduğu için ameliyatlar yapabileceği de hastanelerle ilgili çalışma belgeleri ve ruhsatların da bir sıkıntı gözükmüyor. Usul anlamında işleyiş anlamında herhangi bir problem gözükmüyor. Ancak neticede bir ölüm olduğu için 'Bir yerde aksama ve ihmal var mı?' diye soruşturuyoruz. Bu neticelendiğinde kamuoyunu bilgilendireceğiz. Mevzuata aykırı bir işlem gözükmüyor. En üzücü kısmı ölümle neticelenmiş olması. Çok yıpratıcı, üzücü."

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağ alma ameliyatı geçiren Dilek Utar, operasyonun ardından rahatsızlanınca yoğun bakım ünitesine kaldırılmış, ameliyattan 1 gün sonra yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Utar, dün Derince ilçesinde toprağa verilmişti.