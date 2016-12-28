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Kocaeli'de Yangın!

Çayırova'da bir branda fabrikasının çatısında başlayıp bitişikteki madeni yağ fabrikasına sıçrayan yangın, bu iki tesiste hasara yol açtı

Kocaeli'de Yangın!

28 Aralık 2016 Çarşamba 10:00

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangında iki fabrikada hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir branda fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan madeni yağ fabrikasına sıçradı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Müdahale sırasında parmağı kırılan itfaiye eri Temel Demirci, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Söz konusu iki fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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