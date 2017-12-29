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Kocaeli'de yangın

İzmit'te, bir kağıt deposunda çıkan yangın, kısa sürede firmanın diğer bölümleriyle yanındaki otomobil bayisi ve gıda ürünleri fabrikasına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saattir müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Kocaeli'de yangın

29 Aralık 2017 Cuma 10:03

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan ve yanındaki otomobil servisi ile gıda ürünleri fabrikasına sıçrayan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

İzmit Sanayi Mahallesi Öz Baki Sokağı'nda bir kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ofset baskı işleri yapan firmaya ait depoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, deponun yanındaki otomobil bayisinin servis bakım bölümü ve gıda ürünleri fabrikasına da sıçradı. 

İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıca belediyelerden tankerlerle itfaiye ekiplerine su takviyesi yapılıyor.

İtfaiye ekiplerinin, dumanlarının birkaç kilometre öteden de görülebildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

Yaklaşık 2 saattir devam eden çalışmalarda yangın, kısmen kontrol altına alındı. 

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