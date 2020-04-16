banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de yeni bitki türü keşfedildi

Son yıllarda doğa turizminde ön plana çıkmaya başlayan Kocaeli, şimdi de endemik bir türe ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli'de yeni bitki türü keşfedildi

16 Nisan 2020 Perşembe 12:30

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu’nun çalışmaları neticesinde literatüre “Keltepe Çiğdemi” olarak geçen ve sadece Kocaeli’de bulunan bitki görenleri büyüleyecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiğdemin korunması ve tanıtılması için doğa turizmi parkurlarında bitkinin koparılmaması adına ve bitkiyi tanıtan görsellere yer verilecek.

 

KOCAELİ’NİN YENİ ENDEMİK TÜRÜ

Dünyanın önde gelen “Phytotaxa” adlı dergide yayımlanan bilimsel makale ile dünyaya tanıtılan “Keltepe Çiğdemi” hakkında; Kocaeli Samanlı Dağları’nın en yüksek kısımlarında bulunduğu ve sınırlı bir alana yayıldığı bilgisi veriliyor. IUCN kırmızı listesine göre nesli tükenme tehdidi çok yüksek tür sınıfı içinde yer alan çiğdem, geçirgen ve nemli toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih ediyor.

 

KORUNACAK BİR DEĞERİMİZ DAHA OLDU

Baharı müjdeleyen Mart ve Nisan aylarında çiçek açan “Keltepe Çiğdemi” ni karlar erimeye başladığında görmeniz mümkün oluyor. Sivri şekilde karın içerisinden çıkarak mor, beyaz ve turuncu tonları barındıran, zarifliğiyle göz dolduran “Keltepe Çiğdemi” fotoğraf sanatçıları için adeta doğal bir stüdyo oluşturuyor. Yaprakları 3 ila 6 arası sayıda, koyu yeşil renkli, 1,5 ila 2,2 mm genişliğinde olan çiğdemin boğazı sarı-turuncu renklerinde olduğu görülüyor.

 

KENT TURİZMİNE VE TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Kentimizin sembollerinden biri haline gelecek olan “Keltepe Çiğdemi” için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de çalışmalar yapacak. Korunması ve tanıtılması için bölgedeki doğa turizmi parkurlarında bitkinin koparılmaması adına ve bitkiyi tanıtan görsellere yer verilecek. Her yıl turizm haftasında bitkinin yayılış gösterdiği alanlarda doğa ve fotosafari turları düzenlenmesi planlanıyor. Korunması ve bilinirliliğinin artması için Keltepe Çiğdemi ile ilgili tasarımlar hazırlanarak duvar panolarına asılacak ve vatandaşların Keltepe Çiğdemi hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.

 

ENDEMİK TÜR NEDİR?

Endemik bitki, bulunduğu bölgenin ekolojik şartlarından dolayı yalnızca belirli bölgede yetişebilen, dünyanın başka yerinde yetişme ihtimali olmayan, yöreye özgü bitki türüdür.

 

KOCAELİ’NİN ENDEMİK TÜR SAYISINDA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Zengin fauna ve florası ile göz dolduran Kocaeli’de, bilimsel araştırmalardaki artışla birlikte flora zenginliği gün yüzüne çıkartılıyor. Daha önce keşfi yapılmış, Ekim Obrizyası (Aubrieta ekimii) den sonra Keltepe Çiğdemi (Crocus Keltepensis) ile de Kocaeli’nin endemik türlerinde artış gözlemlendi. www.kocaelibitkileri.com adlı web sayfasından da ilimizdeki bitki türleri hakkında bilgi alınıp, detaylı incelemeler yapılabilmektedir.

 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
AçıklamaönemliBakanFahrettinkocaBakanselçukReceptayyiperdoğanRTEDerslerAsayişSağlıkTicaretMarmaraDaricaDilovasıİzmitHaberlerSondakikaİstanbulAvrupaItalyaçinWuhanOkullartatilmiOkullartatilCovid-19Korona
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebzelilerin Kitap Keyfi Sürüyor Gebzelilerin Kitap Keyfi Sürüyor
Gebze’de vektörle de mücadele ediyor Gebze’de vektörle de mücadele ediyor
Hasan Ekşi Vefat Etti Hasan Ekşi Vefat Etti
Cezaevlerinde Tahliyeler Başladı Cezaevlerinde Tahliyeler Başladı
Kocaeli'de kaçak üretilen 90 bin cerrahi maske ele geçirildi Kocaeli'de kaçak üretilen 90 bin cerrahi maske ele...
KOÜ’ye ulaşım için 3 alternatif güzergah oluşturuldu KOÜ’ye ulaşım için 3 alternatif güzergah oluşturuldu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebzelilerin Kitap Keyfi Sürüyor
Gebzeliler Evde Kalıyor Kitapla Kalıyor!

Haberi Oku