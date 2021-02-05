GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Yürüyüş Yolunu Kullanan Motosiklet Sürücülerine Ceza Kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yürüyüş Yolu'nu işgal ederek yaya güvenliğini tehlikeye atan 49 motosikletliye toplam 30 bin lira ceza kesti.

Kocaeli'de Yürüyüş Yolunu Kullanan Motosiklet Sürücülerine Ceza Kesildi

05 Şubat 2021 Cuma 13:42

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Yürüyüş Yolu'nda yaya yollarını kullanan motosikletlilerle ilgili gelen şikayetleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri değerlendirdi.

Ekipler, yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Yaya güvenliğini tehdit ederken huzursuzluğa sebep olan ve Yürüyüş Yolu'nu işgal eden 49 motosikletliye toplam 30 bin lira ceza kesildi.

Ruhsatsız, plakasız, ehliyetsiz ve kask kullanmayan sürücülere de ayrıca ceza kesildi. 

Yürüyüş Yolu'nun çeşitli noktalarında uygulama gerçekleştiren ekipler, trafik levha, işaret ve kurallarına uymayan sürücülere de ceza uyguladı.

Denetimlere devam eden ekipler, sürücülerin yaya güvenliği ve konforunu bozacak şekilde kuralları ihlal edenleri MOBESE kamera kayıtlarından da tespit ediyor. 







AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir'den toplu iş sözleşmesi Büyükşehir'den toplu iş sözleşmesi
Mahsur kalan kedi'nin imdadına itfaiye koştu Mahsur kalan kedi'nin imdadına itfaiye koştu
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Down Sendromlu Ahmet’in Hayali Gerçek Oldu Down Sendromlu Ahmet’in Hayali Gerçek Oldu
DARICA BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI DARICA BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ...
Bu Robotlar ‘Erik Dalı’ Oynuyor Bu Robotlar ‘Erik Dalı’ Oynuyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir'den toplu iş sözleşmesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belde AŞ ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş...

Haberi Oku