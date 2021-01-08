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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası Ulaşımı Aksattı

- Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası Ulaşımı Aksattı

08 Ocak 2021 Cuma 16:23

 Anadolu Otoyolu Çayırova kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, İstanbul yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu İstanbul istikameti Şekerpınar Mahallesi'nde 4 otomobil ile bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.








AA
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