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Kocaeli'deki Cinayette Son Durum!

Kartepe ilçesinde bir uzman erbaşın, tabancayla baldızını öldürmesinin ardından yaraladığı kayınvalidesi de yaşamını yitirdi.

Kocaeli'deki Cinayette Son Durum!

17 Ocak 2017 Salı 12:39

 Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ayrılmak üzere olduğu eşiyle görüşmek için kayınvalidesinin evine giden uzman erbaşın, baldızını tabancayla öldürmesinin arından yaraladığı kayınvalidesi de hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ayrılmak üzere olduğu eşi A.D'nin Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki annesi Nurhan Yaktı'nın dün evine giden uzman erbaş A.D, çıkan tartışmada, yanındaki silahıyla açtığı ateş sonucu baldızı A.B'yi öldürmüş, baldızının kızı F.N.B'yi ve kayınvalidesi Yaktı'yı yaralamıştı.

Saldırının ardından kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alınan Yaktı, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bu arada baldızının kızı F.N.B'nin ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Polis, olayın ardından aracıyla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (AA)
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