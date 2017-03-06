GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'deki Fabrika Yangını

- Otomobil parçaları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu

Kocaeli'deki Fabrika Yangını

06 Mart 2017 Pazartesi 11:08




 Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil parçaları üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, hasara yol açtı. 

Kızılcıklık Mahallesi'nde otomobil parçaları üretimi yapan bir fabrikanın satın alma ve sevkiyat bölümünde çıkan yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, müdahale etti. 

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, fabrikanın bulunduğu yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. 

Alevlerin yayılmaması için yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Hasara neden olan yangın sırasında, fabrikada güvenlik görevlileri haricinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. 

Bu arada, yangın haberini alan bazı fabrika çalışanları da olay yerine geldi. 

Alevlerin yayılmaması için yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



KOCAELİ (AA) 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Terör 16 Nisan'da Bitecek ! Terör 16 Nisan'da Bitecek !
Fabrika'da Yangın ! Fabrika'da Yangın !
Yaban hayat unutulmadı Yaban hayat unutulmadı
GTÜ’den deprem sunumu GTÜ’den deprem sunumu
“Beylikdağı’nda hedefimiz 420 bin fidan” “Beylikdağı’nda hedefimiz 420 bin fidan”
Maliye Bakanı Gebze’nin trafik sorununu da çözmeli Maliye Bakanı Gebze’nin trafik sorununu da çözmeli
Yukarı Çık

Terör 16 Nisan'da Bitecek !
Teröre karşı amansız mücadele verildiğini belirten Başbakan Yıldırım, “Bu ülkeye kimse zarar veremez....

Haberi Oku