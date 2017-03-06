Kocaeli'deki Fabrika Yangını

- Otomobil parçaları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu









Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil parçaları üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, hasara yol açtı.





Kızılcıklık Mahallesi'nde otomobil parçaları üretimi yapan bir fabrikanın satın alma ve sevkiyat bölümünde çıkan yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, müdahale etti.





Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, fabrikanın bulunduğu yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.





Alevlerin yayılmaması için yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.





Hasara neden olan yangın sırasında, fabrikada güvenlik görevlileri haricinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.





Bu arada, yangın haberini alan bazı fabrika çalışanları da olay yerine geldi.



Alevlerin yayılmaması için yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.









KOCAELİ (AA)

