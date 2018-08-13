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Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonu

Operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli daha yakalandı.

Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonu

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:09

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Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz'da bir ihbarı değerlendirerek Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bir evde fuhuş yapıldığını tespit eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda söz konusu evin kira sözleşmesini imzalayan A.Ç'yi (54) yakaladı.

Şüpheli A.Ç'nin emniyetteki ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Y.S.B. (28) ile Azerbaycan uyruklu A.K'yi (32) de Gültepe Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli dijital materyaller, ajandalar ele geçirildi.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine Erenler, Cedit ve Karabaş Mahallesi'nde bulunan 3 evde de fuhuş yapıldığı ve operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin bu evlerle bağlantılı olduğu belirlendi.

Söz konusu evler mühürlenirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ç, A.K. ve Y.S.B, "fuhşa aracılık yapmak, yer temin etmek", "fuhşa teşvik etmek" ve "görevli polis memuruna direnmek" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların ihbarı üzerine 28 Temmuz'da Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenlemiş, fuhuş yaptığı iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu kadın, 4 kişiyi gözaltına almıştı.

Azerbaycan uyruklu 2 kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilmiş, 2 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.



AA
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