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KOCAELİ’DEKİ HASARLI VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI TBMM GÜNDEMİNDE İYİ PARTİLİ TÜRKKAN SORU ÖNERGESİ VERDİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM’A SORDU:

“AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLEN VERGİ DAİRESİ BİNASI NEDEN HALA YIKILMADI?” “BU BİNA NEDEN HALA KULLANILIYOR?”

KOCAELİ'DEKİ HASARLI VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI TBMM GÜNDEMİNDE İYİ PARTİLİ TÜRKKAN SORU ÖNERGESİ VERDİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM'A SORDU:

10 Kasım 2020 Salı 17:29

17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmesi nedeniyle güçlendirilen Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı
binası yanında yapılan yol çalışması sırasında geçtiğimiz günlerde sarsıntı meydana gelmiş, deprem
olduğunu zanneden bazı çalışanlar, panik içinde binayı terk etmişti.
Ağır hasarlı raporu verilmesine rağmen hala çalışan personel ile birlikte hizmet vermeye devam eden
ve tehlike oluşturan bina TBMM gündemine taşındı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli
Milletvekili Lütfü Türkkan çalışanların bu konudaki sıkıntılarının da çözümü için Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi.
Önergesinde; “İzmit’teki Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası, 17 Ağustos 1999 Marmara
Depremi’nde hasar görmüş, binada güçlendirme yapılmasına rağmen 2014 yılında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde ağır hasarlı raporu verilerek ‘Yapının kullanımı, can ve mal
emniyeti açısından sakıncalıdır.’ denilmiştir.” diyen Türkkan, “Buna rağmen hala bu binada
çalıştırılan personel büyük tedirginlik yaşamaktadır.” ifadesini kullandı.
OLASI BİR DEPREMDE ÇALIŞANLARIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİR ALINDI MI?
İşte Türkkan’ın soruları:
1-17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden sonra Kocaeli’nde ağır hasarlı olduğu tespit edilen bina
ilgili olarak aradan geçen bunca zamana rağmen neden hala bir adım atılmamıştır, olası bir depremde
yıkılması beklenen bu bina neden Bakanlık tarafından hala yıkılmamıştır?
2- Ağır hasarlı binanın yıkılması Bakanlık programı dahilinde midir, bunun için işletilecek bir takvim
belirlenmiş midir, büyük tehlike yaratan bu bina ne zaman yıkılacaktır?
3- 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ağır hasarlı raporu verilen binada Vergi
Dairesi Başkanlığı hala neden hizmet vermektedir?
4-Ağır hasarlı binada çalışmak istemediklerini defalarca dile getiren çalışanlar, bir çözüm yolu
bulunmasını istemelerine rağmen neden hala bu binada çalıştırılmaktadırlar?
5-Bu binanın yerine yeni bir bina yapılması düşünülmekte midir? Bakanlık programında böyle bir
çalışma var mıdır? Yer olarak neresi düşünülmüştür?
6-Olası bir depremde ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların yıkılma tehlikesine karşı aynı acıların tekrar
yaşanmaması için Bakanlığınızın aldığı bir tedbir bulunmakta mıdır? Bu tedbirler nelerdir?
7-Olası bir depremde içinde çalışanların can güvenliği için alınan bir tedbir var mıdır? Bu tedbirler
nelerdir?

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