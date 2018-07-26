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Kocaeli’deki Ölüm Yolu Meclise Taşındı

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, her ay üzücü kazaların yaşandığı ve ismi ölüm yoluna çıkan Kandıra yolunu meclise taşıdı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:27

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TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, her ay sık sık kazaların yaşandığı ve yıllardan beri çözülemeyen, her yıl bitecek denen İzmit Kandıra yolunda yaşananları mecliste dile getirdi ve bir an önce yolun bitirilmesini istedi.

SÜREKLİ ÜZÜCÜ KAZALAR YAŞANIYOR

Mecliste Kandıra yolunun durumunu anlatan CHP Milletvekili Hürriyet, “İzmit-Kandıra arasındaki yol yıllardan beri ‘Duble yol olacak’ denmesine rağmen bir türlü vaatler yerine getirilmedi. Son bir buçuk yılda 25 insanın hayatını kaybettiği, 114 vatandaşımızın da yaralandığı yol üzerinde kazalar dur durak bilmiyor. 8 Temmuz günü meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı, dört gün önce meydana gelen kazadaysa 7 kişi yaralandı” dedi.

DAHA KAÇ KİŞİ ÖLMESİ GEREKİYOR

Açıklamasına devam eden Hürriyet, Kandıra yolunun artık oluşan yoğunluğu kaldırmadığını dile getirerek, “Özellikle yaz aylarında son derece yoğunlaşan Kandıra yolu artık yetmiyor. Yetkililere buradan defalarca seslendik ancak yol inşaatı hâlen daha başlama aşamasında. Ölüm yoluna dönen Kandıra yolunun bir an önce bitirilmesi için daha ne olması gerekiyor ve daha kaç vatandaşımızın can vermesi gerekiyor? Ne yaparsanız yapın ve o yolu bir an önce bitirin diyorum” şeklinde konuştu.

 

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HürriyetFatma Kaplan HürriyetMeclisYolölümKocaeli
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