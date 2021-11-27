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Kocaeli'deki Ormanya'da "Mantar Avı" ile zehirlenmelere karşı bilinçlendirme çalışması

Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, doğaseverlerin zehirlenmelere karşı bilinçlendirilmeleri amacıyla "Mantar Avı" etkinliği gerçekleştirildi.

Kocaeli'deki Ormanya'da

27 Kasım 2021 Cumartesi 17:13

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik 30 doğasever ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak'ın katılımıyla Ormanya'da düzenlendi.

Hasır sepetlerle Ormanya'da yürüyüşe geçen katılımcılar, 20'ye yakın mantar türüne rastladı.

Kara ebişke, köygöçüren, tellice, bal, kükürt öbeği, russula, çayır, puf, şemsiye, mavi cincile, sığır dili, borazan ve kazayağı gibi türleri gözlemleyen doğaseverler, mantarları dikkatlice topladı.

Etkinlikte konuşan Bacak, mantar konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Mantarda şaka yoktur. 'Yüzde 99,9 eminim.' diye bir şey yoktur. Yüzde 100 emin olmak gerekir, yoksa o mantar sizi öldürebilir." ifadesini kullandı.

Doğaseverler daha sonra şef Naif Bagi'nin hazırladığı mantar yemeklerinin tadına baktı.




AA
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