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Kocaeli'deki "sahte" avukat tutuklandı

Kocaeli'de kendisini bakanlık avukatı olarak tanıtarak vatandaşların sorunlarını çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

Kocaeli'deki

11 Aralık 2020 Cuma 18:51

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Adliyesine elinde cübbeyle gelen ve kendisini avukat olarak tanıtan S.B'nin, bir kişiye, tutuklu oğlunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkmasını sağlayabileceğini söylediği belirlendi.

Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya girmek için kendisini bakanlık avukatı olarak tanıttığı tespit edilen S.B, gözaltına alındı.

Benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen S.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




AA
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