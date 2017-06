Kocaeli’deki vatandaşlarımız bizi hep sevgiyle kucakladı

Vali Güzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sanayi kenti Kocaeli'de yaklaşık 3 yıldır görev yaptığını belirtti.

Bugün itibariyle Diyarbakır Valiliği'ne atandığını anımsatan Güzeloğlu, "Öncelikle bu onurlu ve sorumlu göreve bizleri layık gören ve Diyarbakır Valiliği onurunu tevcih eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kocaeli'de 3 yıl çok güzel bir görev süresi geçirdiğini dile getiren Vali Güzeloğlu, kentte her alanda yaşam kalitesinin gelişmesi, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, vatandaşların can ve mal emniyetinin temin ve tesis edilmesi noktasında çok güzel gelişmeler ve aşamalar katedildiğini anlattı.

Güzeloğlu, eğitim ve sağlık başta olmak üzere Kocaeli'de temel kamu hizmetlerinde çok büyük başarılar ve dönüşümler gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben bu tüm başarılarda bize çok büyük destek, güven duyan, bizimle her an, her zaman birlikte olan tüm Kocaeli vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Onların bize olan güveni, sevgisi, bizim bu zor ama onurlu görevde bu hizmetleri gerçekleştirmede en büyük yardımcımız oldu. Şüphesiz Sayın Bakanımız Fikri Işık, milletvekillerimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm kamu yöneticisi arkadaşlarımız, sivil toplum temsilcileri de bize bu süreçte hem güven hem de destek verdiler ve Kocaeli'deki vatandaşlarımız da hakikaten bizi hep sevgiyle kucakladılar."

ONLARA HİZMET ETMENİN HEYECANINI PAYLAŞIYORUM

Kocaeli'den ayrılmanın üzüntüsünü ve burukluğunu yaşadığını vurgulayan Vali Güzeloğlu, kentte edindiği dostlukların en büyük kazanç olduğunu belirtti.

Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın kadim bir kent olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'da Vali olarak görev almak, bu sorumluluğu üstlenmek bizler için büyük bir onur ve sorumluluk. Buradan güzel Diyarbakır'ımızın değerli bütün vatandaşlarına sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Onlara hizmet etmenin heyecanını paylaşıyorum. İnşallah göreve başladığımız andan itibaren beynen ve bedenen, tüm gücümüzle Diyarbakır'ı daha iyiye, daha güzele, daha kalkınmış bir kent ve Türkiye'yi zenginleştiren bir büyükşehire dönüştürmek için çalışacağız. Burada en büyük güvencemiz ve en büyük yardımcımız da Diyarbakır halkı olacak. Diyarbakır halkını kucaklayarak, onlarla birlikte inşallah bu hedefi ve dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu noktada Diyarbakır'ın gelişmesine ve Diyarbakır'ın daha iyiye gitmesine dönük bir süreçte görev almanın heyecanını şimdiden hissediyorum. "

Vali Güzeloğlu, ayrıca Kocaeli ve Diyarbakır'daki vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.