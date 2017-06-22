banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’deki vatandaşlarımız bizi hep sevgiyle kucakladı

Diyarbakır Valiliği görevine atanan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın gelişmesine ve Diyarbakır'ın daha iyiye gitmesine dönük bir süreçte görev almanın heyecanını şimdiden hissediyorum." dedi

Kocaeli'deki vatandaşlarımız bizi hep sevgiyle kucakladı

22 Haziran 2017 Perşembe 10:30

Vali Güzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sanayi kenti Kocaeli'de yaklaşık 3 yıldır görev yaptığını belirtti.

Bugün itibariyle Diyarbakır Valiliği'ne atandığını anımsatan Güzeloğlu, "Öncelikle bu onurlu ve sorumlu göreve bizleri layık gören ve Diyarbakır Valiliği onurunu tevcih eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kocaeli'de 3 yıl çok güzel bir görev süresi geçirdiğini dile getiren Vali Güzeloğlu, kentte her alanda yaşam kalitesinin gelişmesi, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, vatandaşların can ve mal emniyetinin temin ve tesis edilmesi noktasında çok güzel gelişmeler ve aşamalar katedildiğini anlattı.

Güzeloğlu, eğitim ve sağlık başta olmak üzere Kocaeli'de temel kamu hizmetlerinde çok büyük başarılar ve dönüşümler gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben bu tüm başarılarda bize çok büyük destek, güven duyan, bizimle her an, her zaman birlikte olan tüm Kocaeli vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Onların bize olan güveni, sevgisi, bizim bu zor ama onurlu görevde bu hizmetleri gerçekleştirmede en büyük yardımcımız oldu. Şüphesiz Sayın Bakanımız Fikri Işık, milletvekillerimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm kamu yöneticisi arkadaşlarımız, sivil toplum temsilcileri de bize bu süreçte hem güven hem de destek verdiler ve Kocaeli'deki vatandaşlarımız da hakikaten bizi hep sevgiyle kucakladılar."

 

20170621_2_24351397_23352374.jpg

 

ONLARA HİZMET ETMENİN HEYECANINI PAYLAŞIYORUM

Kocaeli'den ayrılmanın üzüntüsünü ve burukluğunu yaşadığını vurgulayan Vali Güzeloğlu, kentte edindiği dostlukların en büyük kazanç olduğunu belirtti.

Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın kadim bir kent olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'da Vali olarak görev almak, bu sorumluluğu üstlenmek bizler için büyük bir onur ve sorumluluk. Buradan güzel Diyarbakır'ımızın değerli bütün vatandaşlarına sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Onlara hizmet etmenin heyecanını paylaşıyorum. İnşallah göreve başladığımız andan itibaren beynen ve bedenen, tüm gücümüzle Diyarbakır'ı daha iyiye, daha güzele, daha kalkınmış bir kent ve Türkiye'yi zenginleştiren bir büyükşehire dönüştürmek için çalışacağız. Burada en büyük güvencemiz ve en büyük yardımcımız da Diyarbakır halkı olacak. Diyarbakır halkını kucaklayarak, onlarla birlikte inşallah bu hedefi ve dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu noktada Diyarbakır'ın gelişmesine ve Diyarbakır'ın daha iyiye gitmesine dönük bir süreçte görev almanın heyecanını şimdiden hissediyorum. "

Vali Güzeloğlu, ayrıca Kocaeli ve Diyarbakır'daki vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Köylerinde ‘’Yöresel Köy Evi’’ Hamlesi Kocaeli Köylerinde ‘’Yöresel Köy Evi’’...
Siyasi tarihimizden fotoğraflar Siyasi tarihimizden fotoğraflar
RAMAZAN BAYRAMI VALİLİK TEDBİRLERİ RAMAZAN BAYRAMI VALİLİK TEDBİRLERİ
Bayramda hava nasıl olacak? Bayramda hava nasıl olacak?
Başbakan Yıldırım iftara geldi Başbakan Yıldırım iftara geldi
GEBZE İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MÜJDESİ GEBZE İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MÜJDESİ
Yukarı Çık

banner149

Kocaeli Köylerinde ‘’Yöresel Köy Evi’’...
Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak kırsal alanlardaki yöresel mimari değerlerin korunmasına...

Haberi Oku