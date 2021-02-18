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Kocaeli'den 6 firma “Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi“ arasına girdi

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi listesine illerinden 6 firma girdiğini belirterek, kentte bu potansiyele sahip çok sayıda firma bulunduğunu bildirdi.

Kocaeli'den 6 firma 'Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi' arasına girdi

18 Şubat 2021 Perşembe 12:56

- Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut:
-"İlimizde, gerek ticareti gerekse üretimiyle bu potansiyele sahip çok sayıda firma var. Bu başarının bir dip dalgası oluşturmasını diliyor, önümüzdeki dönem bu sayının daha da artacağına inanıyorum"

KOTO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre, en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi kamuoyuna ilan edildi.

Bu listede Kocaeli Ticaret Odası üyesi 6 firma yer aldı.

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı firmaları ziyaret ederek, plaket takdim etti.

- "Başarının, paylaşıldığında örnek olmak gibi motive edici bir gücü var"

Başkan Bulut, Bufala Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'de Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral, Elk Otomasyon Pano Elektrik Mekanik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'de aynı zamanda KOTO 10. Meslek Komitesi üyesi de olan Cenk Güngörmüş, Kube Pompa Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'de Sinan Küçük, Olmetsan Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'de Hayrettin Olgun ile bir araya geldi.

Bulut, bu başarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Başarının, paylaşıldığında örnek olmak gibi motive edici bir gücü olduğuna işaret eden Bulut, "Firmalarımız, başarılarıyla bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. İlimizde, gerek ticareti gerekse üretimiyle bu potansiyele sahip çok sayıda firma var. Bu başarının bir dip dalgası oluşturmasını diliyor, önümüzdeki dönem bu sayının daha da artacağına inanıyorum. KOTO olarak desteklerimiz her zaman yanınızda." ifadelerini kullandı.



AA
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