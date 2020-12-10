Kocaeli'den Suriye'ye İHH yardım tırları gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da toplanan yardımları taşıyan tırlar Suriye'ye uğurlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programında konuşan İHH Kocaeli Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hatip Erkınay, bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü olduğunu hatırlatarak, farklı coğrafyalarda devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler ve siyasi problemler gibi nedenlerle milyonlarca insanın zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Her geçen gün binlerce insanın yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi temel insan haklarından mahrum kaldığını belirten Erkınay, "Komşumuz Suriye'de, 2011'den bu yana savaşta 600 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. 12 milyon kişi mülteci konumuna düştü. Ülkede kalanların 11 milyondan fazlası ise insani yardıma muhtaç durumda." ifadelerini kullandı.

Erkınay, mülteci kamplarında ve harabe şehirle rde yaşayan insanların ağır kış şartlarından olumsuz etkilendiğini, buna ek olarak temel gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 100'ün üzerinde arttığını kaydetti.

İHH olarak "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek, kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeliler için bir yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Erkınay, bu özel günde İHH Kocaeli olarak içerisinde gıda, giyecek ve ısınma malzemeleri olan 12 tırı Suriye'ye uğurladıklarını belirtti.

Erkınay'ın konuşmasının ardından içerisinde insani yardım malzemeleri olan tırlar Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

AA