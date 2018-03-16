Kocaeli’den toplanan vergiler nereye gidiyor?

Maliye Bakanlığı tarafından 2017’nin vergi istatistikleri açıklandı. Maliye Başkanı Naci Ağbal, 81 ilin tek tek Vergi gelirlerini kamuoyuyla paylaşması bir kez daha Kocaeli’nin vergi şampiyonu olduğunu gösterdi. Kocaeli’de, 2017 yılında 77 Milyar TL (katrilyon) vergi tahakkuk etti. Yüzde 92 oranında tahsilatı yapılarak, 71 Milyar TL Vergi toplandı. Bu bakımdan Koceli ile ne kadar gurur duysak azdır. Vergisini ödeyen, dürüst ve çalışkan bir topluluğa sahip Kocaeli.

Maliye Bakanlığı tarafından açılan 2017 Vergi gelirlerinde Kocaeli bölgesi tek başına 72 ilden daha fazla vergi toplayarak, devlet hazinesine vermesi Kocaeli’nin büyüklüğünü gösteriyor. Kocaeli’den toplanan bu vergilerin büyük bir kısmı Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’dan karşılanıyor. Kocaeli’den toplanan bu vergiler, bir anlamda Türkiye’yi, beslerken, başta Kocaeli siyasetçileri, Kocaeli kamuoyu ve sivil toplum örgütleri, Kocaeli’den toplanan vergilerin nereye gittiğin, nelerin yapıldığını sorgulaması gerekiyor.

Kocaeli’nin kişi başına devlete 36 Bin TL vergi öderken, buna karşılık aldığı 3 Bin TL seviyelerinde. Yani devlete ödediğimiz vergilerin karşılığının yarısını bile alamamaktayız. Anayasal güvence altına alınmış Eğitim ve sağlık hizmetlerinde bile Gebze Bölgesi oldukça gerilerde ve hatta halen ikili eğitim yapan okullarımızın bulunması Gebze bölgesinin içinde bulunduğu durumu yansıtmakta. Türkiye’yi besleyen Kocaeli hak ettiği hizmeti alamamakta, sağlık hizmetlerine baktığımızda 1 Milyona yakın Gebze bölgesinde bir Eğitim ve Araştırma hastanesi bulunmamaktadır. Üstelik Fatih devlet Hastanesi de bitirilemedi. Gebze Bölgesi olarak biz Kocaeli ilinin üvey evladıyız. Kocaeli’de bir anlamda Türkiye’nin üvey evladı. Kocaeli bölgesinin geneline baktığımızda hiç bir sorunun olmaması gerekmekte. Ancak, bir çok hususta sorunlar yaşanmakta, alt yapı hizmetlerinden eğitime, sağlıktan ulaşıma bir çok sorunla boğuşuyoruz. Çevre kirliliği, insan sağlığı, modern kentler ve sosyal devlet noktasında Gebze bölgesi çok gerilerde yer almakta, hizmete muhtaç durumda bulunmakta. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılmalı, Kocaeli’de yaşayan herkes ilimizin hak ve menfaatini aramak özel çalışma içerisinde olmalı.

EN SADIK İL KOCAELİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı faaliyet raporu doğrultusunda vergisine en sâdık şehir Kocaeli olurken, en düşük ödeme yapan il de Hakkâri oldu. Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz seneye ait Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Buna göre 2017’den önce devreden vergiler de dâhil olmak üzere 760 milyar liralık vergi borcu meydana geldi. Söz konusu vergi miktarının altı yüz yirmi beş milyar lirası tâhsil edilerek hazineye irat kaydında bulunuldu. Yapılan tâhsilat oranları ile birlikte geçtiğimiz sene, toplamda %82,2 oranında brüt işlem hacmine ulaşıldı. Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal, salt geçtiğimiz sene tahakkuk ettirilen vergilerin yüzde doksan dört oranının tâhsil edildiğini belirtti. En fazla tâhsilat gerçekleştiren şehir %92,9 oranıyla Kocaeli oldu. Kocaeli, toplamda yetmiş yedi milyar liralık vergi tahakkukuna karşı yetmiş bir milyar liralık vergi tâhsili gerçekleştirdi. Kocaeli’den alınan vergi miktarı ise, toplam vergi geliri arasında %11,5 oranına ulaştı. Kocaeli’den sonra en fazla vergi tâhsil edilen şehir de %91,1 oranla Tunceli oldu. Tunceli’yi %86,4’le Mersin, İzmir, Rize, Tekirdağ ve %84,4’le de İstanbul takip etti. En düşük vergi tâhsil edilen şehir de Hakkâri oldu. Hakkâri’de geçtiğimiz sene beş yüz kırk dört milyon liralık vergi borcu tahakkuk ettirilirken, %36,2 oranında vergi tâhsilatı yapılabildi.

KOCAELİ İSTATİSTİKLERİ

“Bu rakam, Türkiye’nin genelinde 64.7 milyar lira olan 72 ilin vergi gelirlerinin toplamından daha fazladır. Kocaeli aynı zamanda yüzde 92,7’lik vergi tahakkuku ile de birinci sırada yer almaktadır. Kocaeli’nin 2017 yılında kişi başına ödediği vergi geliri de 36 bin TL’nin üzerine çıkmıştır. Türkiye ortalamasının 6 bin lira civarında olduğu düşünüldüğünde, Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile ortalamanın kat kat üzerine çıkarak yine devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur. İlimiz devlete kişi başına 36 bin TL’nin üzerinde vergi vermesinde karşılık, devlet tarafından Kocaeli’ne kişi başına yapılan harcama sadece 3 bin 200 TL’dir.