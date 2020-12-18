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Kocaeli’den Van’a Kardeşlik Eli

“Çocuklar Üşümesin” kampanyasına Akademi Lise ve Bilgievleri destek vererek Gürpınar’daki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet gönderdi.

Kocaeli'den Van'a Kardeşlik Eli

18 Aralık 2020 Cuma 10:21

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik Projesi kapsamında sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor. Van’ın Gürpınar Belediyesi ile birlikte  “Çocuklar Üşümesin” kampanyasına Akademi Lise ile Bilgievleri personelleri ve öğrenci velileri destek vererek Gürpınar’daki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet gönderdi.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Van'ın Gürpınar Belediyesi ile birlikte başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin' kampanyası kapsamında Akademi Lise ve Bilgievleri personelleri ile öğrenci velileri tarafından hazırlanan kışlık kıyafetler, çocukların yüzünü güldürdü. Bölgenin iklim şartları nedeniyle soğuk geçen kış aylarında ihtiyaç sahibi çocukların yeni ve uygun kışlık kıyafetler giymesi için hazırlanan projeye kısa süre içerisinde yoğun ilgi gösterildi.

İYİLİK MERKEZİ İLE BİRLİKTE
Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) ile birlikte hazırlanan projeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok hayırseverle gönül köprüsü kuruldu. Proje kapsamında yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi çocuğa bot, mont, kazak, eldiven, atkı, bere hediye edilerek soğuk kış günlerinde ihtiyaçları giderildi. Tedarik edilen kıyafetler Kılavuz Gençlik ekipleri eşliğinde yerinde dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik Projesi ekiplerinin katılımıyla dağıtım çalışması kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

TEŞEKKÜR ETTİLER
Hediyeler karşısında mutluluklarını gizleyemeyen Gürpınarlı çocukların, memnuniyetleri gülümseyen gözlerinden okundu. Ayrıca başta Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış olmak üzere tüm belediye yetkilileri çocukların sevinmelerine vesile olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ a ve Kılavuz Gençlik ekibine hediyeleri ile birlikte teşekkürlerini iletti. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın Türk Bayrağı işlemeli teşekkür plaketleri Kılavuz çalışanları aracılığıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'ya ulaştırıldı.










 

 

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