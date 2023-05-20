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Kocaeliler Uğur Işılak'la Muhteşem Bir Gece Yaşadı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser veren Uğur Işılak, sevilen şarkılarını anlamlı günde yüzlerce vatandaş için seslendirdi.

Kocaeliler Uğur Işılak'la Muhteşem Bir Gece Yaşadı

20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:21

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı etkinlikleri coşkuyla kutlandı. Kutlamalar ilk olarak İzmit Kent Meydanında gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından startı verilen bisiklet turunda onlarca bisikletli yağmurlu havaya rağmen şehir turu atarak bayram coşkusunu yaşadı. Ardından gerçekleştirilen konserde Uğur Işılak sevilen eserlerini seslendirdi. Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen konserle Kocaelililer bayram coşkusuna ortak oldu. Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelililere anlamlı programa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükakın, sahneye çıkarak Işılak’a Türk Bayrağı hediye etti. Sevilen şarkı ve türkülerini Kocaeli’de seslendiren Uğur Işılak, kendisini dinlemeye gelen kent sakinlerine keyifli bir akşam yaşattı. 
  


İHA
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KocaeliGebzeEskihisarİzmit
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