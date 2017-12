Kocaelili Nenehatunlar İlgün’e emanet

2008 yılından beri bir dönem hariç Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE)’nun kadın kolları başkanı olan Ayla İlgün 29 Ekimde yapılan kongrenin ardından yeni yönetimce kadın kolları başkanı olarak yeniden atandı. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde Erzurum il, ilçe ve köy derneklerinde bulunan kadın kollarından sorumlu olacak olan İlgün, yeni dönemde bulundukları bölgede kadın ve gençlere her konuda rehberlik etmeyi hedeflediklerini belirtti. İlgün KEDFE Kadın Kolları Başkanlığı ile ilgili şu açıklamada bulundu; “Erzurum’un yürekli kadınları ve gönül dostları ile birlikte yine bu yola çıktık. Tarihimizin medarı iftiharları olan, Nene Hatun ve Kara Fatmalar, o günün şartlarındaki imkânsızlıklar içerisinde kazandıkları başarıları, bu gün bizleri cesaretlendirmiştir. Damlalarla başladığımız bu gönül yolculuğunda, görüldüğü gibi denizlere ulaştık. Amacımız kendi öz kültürümüzü, bulunduğumuz kent kültürünü bozmadan yaşamak ve yaşatmak. Kadın kolları olarak, toplum içerisinde birlikteliğimizi dinamik tutarsak başarı kaçınılmaz olacaktır. Çok değerli akademisyenlerimizden, bürokratlarımızdan, iş adamlarımızdan destek alarak etkili projelere imza atmak istiyoruz. Ve kadınlarımıza gençlerimize rehberlik yapmak istiyoruz. Bölgemizde sayıca en kalabalık sivil toplum kuruluşu olan KEDFE’ ye bu gönül işinde bizimle olmak için bölgemizdeki tüm Erzurum sevdalısı bayanlarımızı davet ediyorum. Aynı zamanda bu sivil toplum kuruluşları, toplumsal gereklilik haline gelmiştir. Bu güçler zaman zaman ülke menfaatlerine güç birliği ile katkılarda bulunmuştur. Ülkemiz adına alınacak doğru ve yerinde kararlarla öncülük yapmaktadırlar. Ülkesini, vatanını, milletini, bayrağını seven bir ecdadın torunları olarak üstlenmiş olduğumuz sorumluluğunda bilincindeyiz. Bu sevdayı bir dönem başarıyla yapan Avukat Sayın Ezgi Taşkın Yılmaz’a ve çok çok kıymetli yönetimine’ de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler her zaman biriz ve beraberiz. Ayrımız, gayrımız olmaz. Sevgi, saygı, hoşgörü ve sadakat içerisinde, dün olduğu gibi bu günde aynı şekilde devam edeceğiz. Kuruluşundan bu güne kadar maddi, manevi katkıları olan gönül dostları bayan arkadaşlarıma, federasyon başkanlarıma, dernek başkanlarıma, iş adamlarımıza, akademisyenlerimize ve bürokratlarımıza çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.”