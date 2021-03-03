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Kocaelili Öğretmenin Mardin Paylaşımı Duygulandırdı

Mardin’de görev yapan Kocaelili öğretmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mardin’de yapılan parktan tüm Kocaeli’ye selam gönderdi

Kocaelili Öğretmenin Mardin Paylaşımı Duygulandırdı

03 Mart 2021 Çarşamba 13:57

Aslen Kocaelili olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emrah Avcı’nın Mardin’den yaptığı paylaşım duygulandırdı. Avcı, tüm Kocaeli’ye selamlarını iletirken Başkan Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından cevap vererek Mardin Mazıdağı’na selam gönderdi.

 

TÜM KOCAELİ’YE MAZIDAĞI’NDAN SELAMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mardin’inde yaptırdığı 4 kardeşlik parkından birinden fotoğraf paylaşan Kocaelili öğretmen, çektiği fotoğrafı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ve Başkan Tahir Büyükakın’ı etiketleyen Emrah öğretmen, “Mazıdağı’nda henüz bir hemşehrimize rastlayamadık ama Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu parkı görünce çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı. “Bir dostumuzla tanıdığımızla karşılaşmışız gibi hissettik” diyen Avcı, “Tüm Kocaeli’ye Mazıdağı’ndan selamlar” diyerek Kocaeli’ne olan özlemini de dile getirdi.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DA MAZIDAĞI’NI SELAMLADI

Parkta kendi, eşi ve çocuğunun fotoğrafını paylaşan Emrah öğretmene yanıt veren Başkan Büyükakın, “Biz de sizi böyle görünce çok mutlu olduk” diyerek Mazıdağı’na selam gönderdi. Kocaelililerin yüzlerce kilometre ötedeki kardeşleri için yaptırdığı park ve Kocaelili eğitimcinin bu parkta yaptığı paylaşım yüzlerde tebessüm oluşturdu.





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