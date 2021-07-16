Kocaelililer 15 Temmuz Şehitlerini Rahmetle Andı





15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde binlerce Kocaelili Milli İrade Meydanı’na akın ederek darbeye, darbecilere geçit vermeyeceklerini yine hep bir ağızdan haykırdı. Yurdun dört bir yanında düzenlenen anma programına Kocaeli’den eşlik eden vatandaşlar aynı zamanda 15 Temmuz’da şehit olan 251 kahraman için okunan 277 bin Yasin-i Şerif’in duasını da birlikte yaptı.

SOSYAL MESAFEYE UYULDU

Milli İrade Meydanı’na giriş çıkışlarda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar için su ve bayrak dağıtımı yapılırken İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda aşılama işlemi de yapıldı. Genci yaşlısı alanı sosyal mesafeye uygun olarak doldururken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “İstiklalden İstikbale Benim Sesim” özel gösterimi geceye anlam kattı.

YOĞUN KATILIM OLDU

Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Donanma Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyesi, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Lastik İş Genel Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve binlerce Kocaelili programa katıldı.

DÜN BAŞARAMADILAR, YARIN DA BAŞARAMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize karşı sinsi niyetler besleyen muhterislere başaramayacaksınız diyoruz. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

“AMAÇ ÜLKEMİZE DİZ ÇÖKTÜRMEKTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe girişimine, kalkışmaya, terör saldırısına maruz kalmıştır. Ama o gece yaşananlar, bize, kendi devletine silah doğrultan, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir. Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı ülkemize diz çöktürmek, topraklarımızı yağmalamaktır.

“15 TEMMUZ BÜYÜK VİZYONUN SEMBOLÜDÜR”

Bizim sadece ve sadece tüm insanlık adına dile getirdiğimiz hak ve adalet taleplerini kendilerininki gibi siyasi riyakarlık olarak görenler, mazlumların sesi, soluğu, umudu haline gelmemizi kavrayamadılar. Biz sadece kendimiz için ne istiyorsak tüm coğrafyamız, dostlarımız, tüm insanlık için de aynısını istiyoruz. Dün Suriye'de bunu yaptık, Libya'da, Karabağ'da bunu yaptık. Yarın da inşallah Afganistan'da ve başka yerlerde aynı hakkaniyetli duruşla kardeşlerimizin yanında olacağız. 15 Temmuz aynı zamanda bu büyük vizyonun da sembolüdür” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ İŞGAL ETMEYE ÇALIŞTILAR”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “15 Temmuz asla unutturulmamalıdır. Milli birliğimizi pekiştirmeliyiz. Biz bir olduğumuzda her daim başarılı olduk. Sahip çıktığımız şey namusumuzdur. Bunu herkes böyle bilsin. Bunlar aslında Türkiye Cumhuriyeti’ni işgal etmeye çalışmışlardır.” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM”

Anma programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “O gece bu millet için canını veren 251 vatan evladını rahmetle anıyorum. Gazi kardeşlerimi de saygıyla anıyorum” dedi. Büyükakın, “15 Temmuz Gecesi adını bilmediğimiz nice kahramanlar sokaktaydı, nöbetteydi. Bu nöbet sadece Türkiye’nin nöbeti değildir, dünyanın nöbetidir. Bu ruhu çocuklarımıza da öğretmeliyiz. Bu çok kutlu bir duruştur.

“15 TEMMUZ DÜNYA NÖBETİDİR”

Milletimizin gerçek manada hürriyetine sahip çıkmasının örneğidir. Bu halka ayar vermeye çalışanlara, istediklerini yaptıracaklarını sananlara karşı bir duruştur. Farklı ülkelerde yaşayan kardeşlerimizin de nöbetini tutmadır. Biz dünyanın ezilen coğrafyası için nöbet tutuyoruz. Milletimiz iradesine kast eden karşı gösterdiği duruş dünya için de büyük anlam ifade ediyor. İnşallah bu millet dünya nöbetini de tutmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE MAZLUMLARA UMUT OLDU”

AK Parti Milletvekili Fikri Işık ise millete yönelik saldırıların sürekli olarak gerçekleştiğini vurguladı. Işık, “Bu saldırılar dışarıdan geldiğinde çok büyük sıkıntı olmadı. Milletin azmi dış tehdidi yenmeye yetti. Yenilmez denilen ordular en acı yenilgilerini tattı. Bu millet bir daha toparlanamaz dedikleri zamanda Kurtuluş Savaşı’nı verdik. Bir mucize gerçekleşti. Anadolu destan yazdı. 15 Temmuz tarihimizde yaşadığımız en melun girişimlerden birisidir. O darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye emperyalist güçlerin bölgedeki truva atı olacaktı. Türkiye bölgedeki mazlumlara umut olan bir ülke konumuna geldi” ifadelerini kullandı.

“İSTİKLALDEN İSTİKBALE BENİM SESİM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak, şehitlerimizi anmak için hazırladığı gösterisini sundu. Türkiye’de ilk olan ‘’İstiklalden İstikbale Benim Sesim’’ gösterisinde Kadriye öğretmenin 15 Temmuz şehidi kuzeni Ömer için yazdığı satırlar, şiirlerle, ilahilerle, kahramanlık türküleriyle harmanlandı. Sanatıyla gönüllere taht kuran Ahmet Özhan ve orkestrasının katılımıyla gerçekleşen “İstiklalden İstikbale Benim Sesim” sahne gösterisinin yönetmenliğini ise KBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı üstlendi.

277 BİN YASİN-İ ŞERİF OKUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocaeli Valiliği ve ÖNDER işbirliğinde, vatan ve demokrasi mücadelesi için canlarını veren tüm şehitlerimiz için başlattığı “Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet” çağrısı vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 15 Temmuz şehitleri için 277 bin Yasin-i Şerif vatandaşlar tarafından alınarak okundu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜCRETSİZ ULAŞIM

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saat 17.00 itibariyle kendi bünyesine ait otobüs, deniz ulaşımı ve tramvaylarda gece 02.00'a kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Vatandaşlar bu saatlerde farklı noktalardan İzmit’e ve yine İzmit’ten belirlenen güzergahlara ücretsiz bir şekilde ulaşımlarını sağladı.































