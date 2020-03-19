Kocaelin de 142 bin Kişi Risk Altın da Yaşlılar Evden çıkmasın

Kocaelin de 142 bin Kişi Risk Altın da

Yaşlılar Evden çıkmasın





Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kocaeli’de 142 bin 644 kişi, 65 yaş üstünde.

Dünyada birçok ülkede görülen ve ölümlere yol açan corona virüsünün en fazla 60 yaş üstünü etkilediği ve 60 yaş üstünde vatandaşların risk grubunda olduğu yetkililer tarafından belirtilmişti. Yaşlı olarak kabul edilen 60 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü ilimizdeki nüfus rakamlarını açıkladı.

YAŞLI NÜFUS SON BEŞ YILDA %31,0 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, Kocaeli ilinde 2014 yılında 108 bin 896 kişi iken son beş yılda %31,0 artarak 2019 yılında 142 bin 644 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında %6,3 iken, 2019 yılında %7,3'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2019 yılında %45,4'ünü erkek nüfus, %54,6'sını kadın nüfus oluşturdu. Türkiye’de Yaşlı nüfusun %62,8'inin 65-74 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun %60,9’unun 65-74 yaş grubunda, %31,4'ünün 75-84 yaş grubunda ve %7,7'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2019 yılında %62,8'inin 65-74 yaş grubunda, %28,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve %9,1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

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