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Kocaeli'nde Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nde Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06

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Kocaeli'nde akaryakıt kaçakçılığına yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye gönderildi.  

Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 aydır yürüttüğü planlı çalışma kapsamında, Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişi, düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14'ü savcılık talimatıyla salıverildi, 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor. 

-Olay

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 20 Temmuz'da akaryakıt kaçakçılığına yönelik Kocaeli merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda 30 şüpheli, gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur'da piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmişti.



AA
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KocaeliAkaryakıtKaçakçılıkOperasyon
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