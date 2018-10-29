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Kocaeli'nde Cumhuriyet Bayramı

Kocaeli'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

Kocaeli'nde Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:51

Kocaeli'de, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmit Belediyesi Kültür Tepesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. 

Törende, anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. 

Çelenk sunma törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Ahmet Büyükçelik ve Suat Yıldız, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



AA
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