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Kocaeli'nde hayvan hırısızlığı iddiası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 büyükbaş hayvan çalındı.

Kocaeli'nde hayvan hırısızlığı iddiası

26 Aralık 2019 Perşembe 09:41

Alınan bilgiye göre, Bağırganlı'da yaşayan Rıdvan Yalçın, sahibi olduğu 7 inekten 4'nün çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi. 

Olay yerinde ve çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, hırsız veya hırsızların yakalanması çalışma başlattı.

Hayvanları otlaması için bahçeye bıraktığını anlatan Yalçın, bir süre sonra geldiğinde 4 ineğin olmadığını gördüğünü ifade etti.

Yalçın, ineklerden 2'sini ORKÖY projesi kapsamında kredi desteğiyle aldığını belirterek, "Özellikle gebe olan 4 ineğimi çalmışlar. Hayvanlarımın bulunmasını istiyorum." dedi.




AA
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