banner456
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'nde ilk mezat yapıldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, limana hamsi, mezgit, sardalya ve istavritle döndü.

Kocaeli'nde ilk mezat yapıldı

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:49

Yeni av sezonu hazırlıklarını tamamlayarak dün gece Ereğli sahilinde okunan mevlidin ardından sezonun bereketli geçmesi için dua ederek denize açılan balıkçılar, sabaha karşı limanda protokol üyelerince karşılandı.

İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bırakarak Marmara Denizi'nde gece boyunca avlanan balıkçılar, balıkların bir kısmını Gemlik'ten kamyonlara yükleyerek sabahın erken saatlerinden itibaren Ereğli Balık Hali'ne gönderirken, bir kısmı da Ereğli iskelesine yanaşarak kasalarla mezata indirdi. 

Burada balıkçılar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından karşılandı. 

İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir'in ettiği duanın ardından, Başkan Vekili Çakmak, düdük çalarak Türkiye'nin en büyük ikinci balık halinde sezonun ilk mezatını başlattı. 

Kasalara doldurulan balıkların açık arttırma usulüyle satılması renkli görüntülere sahne oldu. Mezata taşınan balıklar, kısa sürede alıcı buldu. 

Sezonun ilk avı sonrası, istavritin kasası 150, sardalyanın 150-200, hamsinin 225-260, mezgitin 120-150 liradan alıcı buldu. 

- "Sezonun bol ve bereketli geçmesini diliyoruz"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun balıkçılar için bol ve bereketli geçmesini, halka bol balık yedirecek miktarda balık çıkmasını diledi. 

Katırcıoğlu, "Sezonun bol ve bereketli geçmesini diliyoruz. Kurallara uygun balıkçılık yapıldığı zaman balık daha da artacak, ülkemize ve kentimize ekonomik olarak geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

Balık komisyoncusu Ahmet Teke ise "Bu sezon balık gözükmüyor, sezonun ilk günü oluşu nedeniyle balık az olur. Deniz biraz soğumaya başladığında balık artar. Şu anda balık çok az bu nedenle de balık fiyatları yüksek." dedi. 

Törene, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, Kocaeli Hal Müdürü Ayhan Acar, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve AK Parti Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ile diğer ilgililer katıldı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da Suriyeli gencin fidye için kaçırıldığı iddiası Darıca'da Suriyeli gencin fidye için kaçırıldığı...
Analar Anlatılmaz Yaşanır Analar Anlatılmaz Yaşanır
Gebze'de Işın Karaca coşkusu Gebze'de Işın Karaca coşkusu
Başkan Büyükgöz’ün 30 Ağustos Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 30 Ağustos Mesajı
Gebze'de silahlı kavga: 4 yaralı Gebze'de silahlı kavga: 4 yaralı
Çayırova’da 'Zafer' coşkusu! Çayırova’da 'Zafer' coşkusu!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Darıca'da Suriyeli gencin fidye için kaçırıldığı...
Darıca'da Suriye uyruklu bir kişiyi kaçırarak yakınlarından fidye istedikleri öne sürülen 8 kişi tutuklandı....

Haberi Oku