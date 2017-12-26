Kocaeli'nde otomobilden hırsızlık iddiası

- Başiskele'de bir iş adamına ait park halindeki otomobilden 300 bin liralık senet ve 80 Milli Piyango bileti ile dizüstü bilgisayar çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden iş adamı H.A, sitenin otoparkında park halinde olan aracında bulunan 300 bin liralık senet ile 80 Milli Piyango bileti ve bir dizüstü bilgisayarın çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Çalışma başlatan İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettikleri şüpheli E.T'yi (32) Paşadağ Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada çalındığı bildirilen senet ve Milli Piyango biletleri ile dizüstü bilgisayarı buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.