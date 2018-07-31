banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'nde Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları

- Vali Hüseyin Aksoy: - "Bundan sonra 'Açık Kapı' sistemini de devreye alacağız. Vatandaşlarımızın uyuşturucuyla mücadele kapsamında başvurularını almak suretiyle daha etkin şekilde çalışmalara devam edeceğiz" - "Güvenlik birimlerimiz tarafından 2018'de Kocaeli'de yürütülen operasyonlarda 1 ton 272 kilogram eroin ele geçirilmiştir"

Kocaeli'nde Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları

31 Temmuz 2018 Salı 14:22

banner346

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 2018 yılı içerisinde güvenlik güçleri tarafından Ocak-Temmuz döneminde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 1 ton 272 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı başkanlığında toplandı.

Kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Aksoy, Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli çalışmaları olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede en önemli konulardan birinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Güvenlik birimlerimiz tarafından 2018'de Kocaeli'de yürütülen operasyonlarda 1 ton 272 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Yakalananlar arasında 117 kilo 290 gram esrar maddesi, 6 bin 773 adet uyuşturucu hap, 7 kilo 858 gram kokain, 915 gram metamfetamin gibi birçok uyuşturucu madde var. Ayrıca, 10 bin 811 kök de Hint keneviri yakalanarak imha edilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyetle görevlerine devam etmektedir." 

Uyuşturucuyla mücadele konusunda yeni bir çalışmayı da başlatacaklarına dikkati çeken Aksoy, "Uyuşturucuyla mücadelede bundan sonra 'Açık Kapı' sistemini de devreye alacağız ve vatandaşlarımızın uyuşturucuyla mücadele kapsamında başvurularını almak suretiyle uyuşturucuyla mücadelede daha etkin bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Aksoy, hem sokak satıcılarına yönelik hem de transit olarak Kocaeli'yi kullanan uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelelerini büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze GazetesiGebzeHüseyin AksoyVali AksoyUyuşturucuKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İnşaat Mühendislerinden KBB Ulaşım Daire’sine Ziyaret İnşaat Mühendislerinden KBB Ulaşım Daire’sine...
Sedaş Sel Felaketinde Enerji Mücadelesi Verdi Sedaş Sel Felaketinde Enerji Mücadelesi Verdi
Enerji Hattında Ağaç Bakımı Yasal Zorunluluk Enerji Hattında Ağaç Bakımı Yasal Zorunluluk
AK Parti'de Hedef 13 Belediyeyi Kazanmak AK Parti'de Hedef 13 Belediyeyi Kazanmak
Altay Dağları’ndan Ergenekon geçidine Devri Alem Altay Dağları’ndan Ergenekon geçidine Devri Alem
Fuarda, Karadeniz Rüzgârları Esecek Fuarda, Karadeniz Rüzgârları Esecek
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

İnşaat Mühendislerinden KBB Ulaşım Daire’sine...
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetimi kısa bir süre önce KBB Ulaşım...

Haberi Oku