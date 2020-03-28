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Kocaelindeki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Kocaelindeki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Kocaelindeki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

28 Mart 2020 Cumartesi 18:45

Kocaeli'de yazıhaneler kapandı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla durduruldu. 

UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar, AA muhabirine, terminalde 74 yazıhane olduğunu ve normal zamanda günde bin otobüsün giriş çıkış yaptığını söyledi. 

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ardından terminale gelen otobüs sayısında düşüş yaşandığını ve bugün 17.00'den önce 110 otobüsün giriş yaptığını belirten Kumbar, dün geceki genelgeden sonra İl Emniyet Müdürlüğünün tüm yazıhanelere tebligatta bulunduğunu kaydetti. 

Kumbar, yazıhanelerin saat 17.00'den sonra otobüs kaldırmayacak şekilde yolcularının biletlerini önlere aldığını ve yolcularını gönderdiklerini anlatarak, şöyle konuştu: 

"Seferler artık buradan kesildi, yazıhaneler kapatılıyor. Bundan sonra terminalimizden araç çıkışına izin verilmeyecek. İller arası seyahat yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kocaeli Valiliği bünyesinde oluşturulacak seyahat kuruluna başvuracak. Genelgede yazılı olan dört şarttan birini karşılaması halinde seyahat kurulunun iznine tabi olarak firmalarımızla iletişime geçecekler.

Firmalar eğer yeterli yolcuya ulaşırsa sefer düzenleyecekler. Araçlarını buradan çıkış yaparken yolcularımızın sağlık kontrolleri yapılacak, gittikleri yerlerde de sağlık kontrolleri yapılmaya devam edecek." 



AA
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