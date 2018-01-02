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Kocaeline Arabuluculuk Merkezi Açılıyor

İş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk için tüm Türkiye’de örnek gösterilebilecek bir merkez İzmit’te hizmete giriyor.

Kocaeline Arabuluculuk Merkezi Açılıyor

02 Ocak 2018 Salı 11:19

 
UYUŞMAZLIKLAR SORUN OLMAKTAN KALKACAK
1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk için tüm Türkiye’de örnek gösterilebilecek bir merkez İzmit’te hizmete giriyor. Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi No. 19 İzmit adresinde 3 Ocak itibari ile hizmete girecek Kocaeli Kurumsal Arabuluculuk Merkezi ile uyuşmazlıklar sorun olmaktan kalkacak.
UYUŞMAZLIKLARINA ÇÖZÜM ARANACAK
Alanlarında uzman arabulucular ile arabuluculuk faaliyeti için özel olarak oluşturulan merkez ile birlikte ulusal ve uluslararası alandaki özel hukuk uyuşmazlıklarına çözüm aranacak. Kocaeli Arabuluculuk Merkezi’nin bir diğer amacı ise; Türkiye geneli ve Kocaeli özelinde arabuluculuğun tanıtımı ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak, yazılı ve görsel materyaller hazırlamak, eğitimler düzenlemek ve projeler üretmek olarak belirlendi.
ARABULUCULUK VERİ TABANI
2 adet 8 kişilik, 1 adet 5 kişilik, 1 adet 4 kişilik, toplantı odaları bulunan Kocaeli Arabuluculuk Merkezi’nde toplantı odalarından, sekretarya ve ikram hizmetlerinden diğer arabulucu meslektaşlar da faydalanabilecek. Arabuluculuk veri tabanı ile kocaelikurumsalarabuluculuk.com web sitesi üzerinden talep oluşturabilmekte, ön büro ile gerekli irtibat sağlanarak taraflar ile uygun tarihlerde toplantı günleri belirlenebilmekte. 

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