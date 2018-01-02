Kocaeline Arabuluculuk Merkezi Açılıyor

İş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk için tüm Türkiye’de örnek gösterilebilecek bir merkez İzmit’te hizmete giriyor.

UYUŞMAZLIKLAR SORUN OLMAKTAN KALKACAK

1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk için tüm Türkiye’de örnek gösterilebilecek bir merkez İzmit’te hizmete giriyor. Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi No. 19 İzmit adresinde 3 Ocak itibari ile hizmete girecek Kocaeli Kurumsal Arabuluculuk Merkezi ile uyuşmazlıklar sorun olmaktan kalkacak.

UYUŞMAZLIKLARINA ÇÖZÜM ARANACAK

Alanlarında uzman arabulucular ile arabuluculuk faaliyeti için özel olarak oluşturulan merkez ile birlikte ulusal ve uluslararası alandaki özel hukuk uyuşmazlıklarına çözüm aranacak. Kocaeli Arabuluculuk Merkezi’nin bir diğer amacı ise; Türkiye geneli ve Kocaeli özelinde arabuluculuğun tanıtımı ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak, yazılı ve görsel materyaller hazırlamak, eğitimler düzenlemek ve projeler üretmek olarak belirlendi.

ARABULUCULUK VERİ TABANI