Kocaeli’ne dördüncü mavi bayrak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra Bağırganlı Plajı’nda Mavi Bayrak Teslim Töreni gerçekleştirildi. Cebeci, Kerpe ve Altınkemer Plajları’ndan sonra Bağırganlı Plajı da Mavi Bayrak’a layık görüldü. Mavi bayrak teslim törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu katıldı. Kandıra Bağırganlı Plajındaki Mavi Bayrak teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hedefimiz bütün plajları mavi bayrakla donatmak” dedi. Törene Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karasomanoğlu, Kocaeli Ak Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sağlık Eski Bakanı Kazım Dinç, Genel Sekreter İlhan Bayram, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KENTİMİZ ADETA BİR CENNET”

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Mavi Bayrak teslim töreninde yaptığı konuşmada Kocaeli’mize dördüncü mavi bayrağı kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşadığını ifade ederek” Kocaeli’miz doğası ile büyük bir cevhere sahip. Tarihi, doğal güzellikleri ve turizmi ile adeta bir cennet olan kentimiz, sanayisiyle de ekonominin ve istihdamın kalbi. Bu kadar özelliği tek bir kentte bulmak zor. Var olan güzelliklerin üzerindeki gölgeyi kaldırmak, bu cevheri ortaya çıkarmak ise bizim işimiz.” şeklinde konuştu.

ÇEVREYE YAPILAN YATIRIMLAR ÇOK ÖNEMLİ

“Göreve geldiğimiz günden bu yana, bu güzel kentin çehresinin gözlerimize ve gönüllerimize hitap etmesi için çalıştık, çalışıyoruz” diyen Başkan Karaosmanoğlu” Hemşehrilerimizin layık olduğu yaşama kavuşması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Çünkü biz, bir şehri şehir yapan her şey için sorumluluk sahibiyiz. Hele ki çevreye yapılan yatırımlar bizim için elzemdir. Çünkü göz, hep güzel görmek; güzel bakmak ister.” dedi.

HEDEFİMİZ BÜTÜN PLAJLARI MAVİ BAYRAKLA DONATMAK

Başkan Karaosmanoğlu sözlerine şu şekilde devam etti” Tüm plajlarımızı temizledik. Kerpe sahilimizi, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayacak donanıma kavuşturduk. İlk mavi bayrağı İzmit Körfezi’nin bir kıyısı olan Karamürsel Altınkemer Sahili’nde aldık. İkinci mavi bayrağı Kandıra Cebeci’ye; üçüncü mavi bayrağı Kerpe’mize kazandırdık. Şimdi de dördüncü mavi bayrağı Bağırganlı’da dalgalandırıyoruz. Zengin donatılarla bezediğimiz plajımız ile Kandıra’mıza estetik görünüm kazandırmanın yanı sıra Kocaeli

sakinlerine, yerli, yabancı turistlere de keyifli bir sosyal yaşam alanı daha oluşturduk. Hedefimiz bütün plajlarımızı mavi bayraklarla donatmak.” Dedi.

KOCAELİ KÜLTÜR VE TURİZM ŞEHRİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Bağırganlı Mavi Bayrak Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, “daha önce görevde bulunduğum illerde Mavi Bayrak törenlerine katıldığını Kocaeli’nde göreve başlar başlamaz yine böyle bir Mavi Bayrak Törenine bulunduğundan dolayı gurur duyduğunu kaydetti. Aksoy, “Kocaeli sadece bir sanayi şehri değil, kültür ve turizm şehri olduğunu bu mavi bayrakla bir kez daha kanıtlamış oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanuğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

DERECEYE GİREN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bağırganlı’da düzenlenen Mavi Bayrak Töreninde çevre bilincini geliştirmek amacı ile çocuklara yönelik Mavi Bayrak ve Deniz konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren çocuklara Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

BAĞIRGANLI PLAJI MAVİ BAYRAĞI’NA KAVUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi ve sahillerde hayata geçirdiği örnek çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Daha önce Kandıra ilçesi Cebeci ve Kerpe ile Karamürsel ilçesi Altınkemer Halk Plajlarına sunulan Mavi Bayrak, şimdi de Kandıra Bağırganlı Plajı’na verildi. Bu kapsamda Kandıra Bağırganlı Plajı’nda yapılan Mavi Bayrak teslim töreni ile Kocaeli sahillerinde dördüncü mavi bayrak da dalgalanmış oldu.

DÖRT MAVİ BAYRAK DALGALANACAK

Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını aldı. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Büyükşehir Belediyesi, 2015’te de bu iki mavi bayrağı korudu. 2016 yılında ise Mavi Bayrak Jürisi tarafından Kandıra Kerpe Plajı da mavi bayrağa layık görüldü. Son olarak Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2017 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıklamıştı. Ön Jüri (teknik) ve Ulusal Jüri'den sonra Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Bağırganlı Halk Plajı’na da Mavi Bayrak verildi.

ATIKLAR ARTIK DENİZE DEĞİL, ARITMA TESİSLERİNE GİDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği hassasiyet sayesinde artık İzmit Körfez’inde bile denize girilebilir olundu. Deniz Uçağı, deniz temizleme araçlarının yanı sıra, Körfez’e akan atıksuların %99’ini arıtılarak denize ulaştırmayı başardı. İzmit Körfez’i 40 yıl önceki temizliğine ve güzelliğine tekrar kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hayata geçirdiği arıtma tesisleri ile Türkiye de yeni bir rekora imza attı.

ÖNEMLİ KRİTERLER

Plajların Mavi Bayrak alabilmeleri için bazı kriterlere sahip olmaları gerekiyor. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılmalı. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulması gerekiyor. Sahillerde su sporları ile yüzme alanı ayrılarak, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanması şartı bulunuyor.

ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME

Mavi Bayrak verilmesinde birçok kriterler değerlendiriliyor. Bunlardan ilki çevre eğitimi ve bilgilendirme başlığında ele alınıyor.

Kriter 1: Mavi Bayrak Programı ve diğer FEE eko-etiketi ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir.

Kriter 2: Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir.

Kriter 3: Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir.

Kriter 4: Plajı kullananlara, yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, hassas doğal alanlar ve çevresel özellikleri ile ilgili bilgiler verilmelidir

Kriter 5: Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir.

Kriter 6: Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır.

YÜZME SUYU KALİTESİ

Kriter 7: Plaj, numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusundaki şartlara tamamen uymalıdır.

Kriter 8: Plaj, alınan numunelerin analizi konusunda yüzme suyu kalitesi analiz standartları ve şartlarına tamamen uymak zorundadır.

Kriter 9: Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir.

Kriter 10: Yüzme suyu değerleri, mikrobiyolojik parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

Kriter 11: Yüzme suyu fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Kriter 12: Plajın bağlı olduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Komitesi oluşturulmalıdır.

Kriter 13: Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm yasalara uymalıdır.

Kriter 14: Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır.

Kriter 15: Plaj temiz tutulmalıdır.

Kriter 16: Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları, kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır.

Kriter 17: Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır.

Kriter 18: Plajda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkanlar olmalıdır.

Kriter 19: Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (tuvalet-lavabo) bulunmalıdır.

Kriter 20: Sıhhi olanaklar temiz tutulmalıdır.

Kriter 21: Sıhhi olanaklar atıksu sistemine bağlı olmalıdır.

Kriter 22: Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır.

Kriter 23: Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde kontrol edilmelidir.

Kriter 24: Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır.

Kriter 25: Yörede deniz ve tatlısu hassas alanları varsa, buradaki doğal yaşamı izleme programı uygulanmalıdır.

Kriter 26: Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb.) teşvik edilmelidir.

CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER

Kriter 27: İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri plajda bulundurulmalıdır.

Kriter 28: Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır.

Kriter 29: Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır.

Kriter 30: Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır.

Kriter 31: Plajda kullanıcıların güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kriter 32: Plajda içme suyu bulundurulmalıdır.

Kriter 33: Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet, erişim rampası gibi imkanlar bulunmalıdır.