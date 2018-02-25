Kocaeli’ne yeni modern mezbaha

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni bir mezbaha binası inşa ediyor. Solaklar mevkiindeki eski mezbaha binasının yanında oluşturulan yeni bina, kesim için gerekli olacak tüm modern teknik donanıma sahip olacak. Tesisin tamamlanmasıyla hayvan kesim işlemini daha modern şartlarda gerçekleştirilecek. İki katlı olarak yapılacak bina hizmete girdiğinde eski yapı yıkılacak.

TEMEL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yapının çevre istinat perde kazısı ve betonarme imalatları sürüyor. Hayvanların tutulduğu padok kısmının su basman perde betonarme imalatı devam ediyor. Mezbaha kısmının ise temel kazısı gerçekleştiriliyor.

SOĞUK HAVA DEPOLARI



Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı, yana şutlamalı sistem 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca mezbahda 200 küçükbaş kesim alanı, 900 metrekare

soğuk hava depoları, sakatathane soğuk hava depoları bunulacak.

2 KATLI



Yapıda idari birimler, personel giyinme soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alacak. Toplam 2 katlıdır. Beton prefabrik yöntemi ile yapılacak olan yapının çatısı çelik konstrüksiyon üzeri ise sandviç panel kaplama şeklide yapılacak. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulanacak.