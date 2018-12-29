'Kocaeli'ni Marka Kent Yapacağız!'

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi’ni ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik dönemlerinde edindiği 10 yıllık belediyecilik tecrübesi ile kaynakları geliştireceklerini ifade eden Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler ile ilgili bilgi birikimimiz var. Kaynak gelişimiyle birlikte belediye hizmetlerimizin kalitesini daha da artıracağız. İşçi ve iş dünyamızın meselelerine kendi meselemiz gibi bakacak, kentimizi birçok alanda marka bir kent haline getireceğiz” ifadelerine yer verdi.



TÜMSİAD ziyaretinde yeni dönem belediyeciliğin sadece alt yapı ve üst yapı yapmaktan ibaret olmadığını, ‘gönüller yapma’ düşüncesiyle kentin STK, dernek ve odalarıyla daha fazla irtibat halinde olacaklarını kaydeden Büyükakın, “Belediyecilik anlamında yükselen trend; şehirde yaşayan insanların mutlu olmasına yönelik bazı görevleri de bize veriyor. ‘Belediye insanları mutlu edecek de ne yapacak?’ diyenler olabilir. Bu kentin refahını arttırmak için liderlik etmeyi görevimiz bileceğiz” şeklinde konuştu.





İŞLERİNİZİN BÜYÜMESİNE ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ



STK’ları her bakımdan destekleyici önerilerine değinen Büyükakın, ”Siz iş imkanlarını arttırdığınız zaman bu şehrin refahı artacak ve çalışmanın dışında insanlar kendilerine mutluluk verecek şeyler yapma imkanı bulacaklar. İşini düşünen, aşını düşünen insanların güzel sanatlarla uğraşmak gibi konularla ilgilenme şansı olmaz. Ay sonunda ödenecek çeki düşünmeniz halinde bu topluma değer katacak STK faaliyetlerini sağlıklı düşünemezsiniz. Sizin işlerinizin büyümesine öncülük edersek, dolaylı olarak STK’ları destekleyecek kaynakları da kazanmanıza aracılık etmiş olabiliriz” diye konuştu.



GÜR BİR ŞEKİLDE “KOCAELİLİYİZ” DİYECEĞİZ



Ziyaretinin son bölümünde “İşçi ve iş dünyasının meselelerine kendi meselemiz gibi bakacağız” diyen Büyükakın, “Kocaeli bugün istihdamın şah damarı olarak biliniyorsa, bu üreten işçilerimizin sayesindedir. İşçinin emeğiyle bu kent her geçen gün gelişiyor. Bir yandan da üretimiyle de Türkiye’de ihracatta ve ithalatta söz sahibi olabiliyor. Bizim gözümüzde her üreten emekçi Kocaelilidir. Bizler insanlarımızın gür bir şekilde ‘Kocaeliliyiz’ diyeceği bir şehir hayal ediyoruz” dedi.



Ziyaretin sonunda Büyükakın’a TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Abdülkadir Yılmaz tarafından hediye takdim edildi.