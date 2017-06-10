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Kocaelinin Altın Çocukları

KOCAELİ’NİN ALTIN ÇOCUKLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Kocaelinin Altın Çocukları

10 Haziran 2017 Cumartesi 15:00


Milli Eğitim Bakanlığımızca yapılan Merkezi Ortak sınavlarda tüm sorulara doğru cevap vererek bizleri onurlandıran “Kocaeli’nin Altın Çocukları Türkiye Şampiyonu” ödül töreni Sabancı Kültür Merkezinde Valimiz Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU’ nun teşrifleriyle, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim KARAOSMANOĞLU, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fehmi Rasim ÇELİK ve İl Protokolünün katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Dereceye giren Özel İlim Ortaokulu öğrencilerinden Buğra MUHÇİ ve Aslıhan GÜN  çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Okul Müdürü Halil Bulut ‘’ Başarılı öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz’’ dedi.
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